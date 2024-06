Résultat des législatives à la Madeleine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À la Madeleine, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 16,9% à la Madeleine. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (11,53%), l'écologiste Marie Toussaint (11,11%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,79%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 39% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à la Madeleine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,88% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à la Madeleine ? Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des tendances se dégagent… Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage prédisent une évolution du RN à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son résultat des législatives 2022 (ce qui porterait le parti de Jordan Bardella pas loin des 20% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - Un cas particulier pour La Madeleine lors des européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux élections européennes 2024 à la Madeleine. La tête de liste RN a achevé la campagne troisième, avec 16,44%, contre Valérie Hayer avec 18,4% et Raphaël Glucksmann avec 16,9%.

14:32 - La Madeleine avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 13,33% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,2%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,87% et Marine Le Pen avec 13,33%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,89% contre 75,11%).

12:32 - Octave Delepiere (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à la Madeleine Revenir sur le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé est à utiliser avec des pincettes… Au premier tour des législatives 2022, La Madeleine, couverte par la 4ème circonscription du Nord, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 32,88%, alors que le RN sera distancé à 8,98%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (51,44% contre 48,56% pour le RN). C'est en revanche Brigitte Liso (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Analyse socio-économique de la Madeleine : perspectives électorales Comment les électeurs de la Madeleine peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,56% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 34,59%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,94%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,51%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,09%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Madeleine, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - La Madeleine : la mobilisation des citoyens aux législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à la Madeleine ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,22% au premier tour et seulement 48,51% au deuxième tour. Quelle sera la participation à la Madeleine pour les élections législatives 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 15 739 personnes en âge de voter dans la commune, 72,27% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,45% au premier tour, ce qui représentait 11 560 personnes.