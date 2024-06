Résultat des législatives à la Maxe : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 35,41% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à la Maxe La Maxe avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,44%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 35,41% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,29% et 7,49% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 38,58% contre 61,42%.

12:32 - À la Maxe, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour ces élections 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le RN ne convainquait pas dans la commune de la Maxe il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,54% au premier tour, contre 30,05% pour Malou Kuntz (Les Républicains), La Maxe votant pour la 1ère circonscription de la Moselle. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 41,35% contre 58,65% pour les vainqueurs. Mais c'est Belkhir Belhaddad (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - La Maxe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de la Maxe sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,05% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 437 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,80%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,35%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Maxe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à la Maxe ? Au fil des dernières années, les 1 062 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 819 inscrits sur les listes électorales à la Maxe, 40,42% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 40,98% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,98% au premier tour et seulement 48,64% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à la Maxe ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 19,14% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,0% au second tour.