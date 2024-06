Résultat des législatives à la Teste-de-Buch : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À la Teste-de-Buch, qui va faire main basse le vote Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait cumulé 12,72% à la Teste-de-Buch le 9 juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à la Teste-de-Buch, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,52% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à la Teste-de-Buch Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à la Teste-de-Buch entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La Teste-de-Buch dans la moyenne française concernant le RN début juin Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à la Teste-de-Buch. Le mouvement a glané 32,17% des suffrages, devant Valérie Hayer à 20,1% et Raphaël Glucksmann à 12,72%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à la Teste-de-Buch lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à la Teste-de-Buch avec 23,39% contre 32,95% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,78% et 9,48% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,38% contre 57,62%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux élections législatives à la Teste-de-Buch ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif apporte des indices précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à la Teste-de-Buch, le RN se plaçait à la deuxième place, 19,24% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 36,12% pour Sophie Panonacle (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (60,73%). Sophie Panonacle conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Teste-de-Buch Dans la commune de la Teste-de-Buch, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 12,93% et une densité de population de 144 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 781 € par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 11 254 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,46%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,29%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 26,46%, comme à la Teste-de-Buch, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à la Teste-de-Buch (33115) ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 22 830 personnes en âge de voter à la Teste-de-Buch, 55,51% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 53,26% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,68% au premier tour et seulement 47,3% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à la Teste-de-Buch ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.