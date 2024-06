En direct

19:46 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de la gauche à la Trinité-Surzur ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en attirer une portion. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,73% à la Trinité-Surzur. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 28% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à la Trinité-Surzur, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 25,09% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,62% pour Yannick Jadot, 2,39% pour Fabien Roussel et 1,87% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a largement progressé à la Trinité-Surzur en 5 ans Alors que tirer de cette masse de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% à la Trinité-Surzur ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,83% dans la moyenne nationale pour Bardella à la Trinité-Surzur début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à la Trinité-Surzur, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 33,83% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,73% et Valérie Hayer à 12,17%.

14:32 - La Trinité-Surzur avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à la Trinité-Surzur. La patronne du Rassemblement national terminait à 28,51% au 1er round contre 28,1% pour Emmanuel Macron et 18% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Yannick Jadot ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,62% des suffrages pour sa part. Avec 45,4%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,6%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de la Trinité-Surzur, grattant 23,37% des suffrages sur place, contre 25,95% pour Anne Le Hénanff (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 46,67% contre 53,33% pour les vainqueurs. Mais c'est Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux de la Trinité-Surzur : tour d'horizon démographique Dans la commune de la Trinité-Surzur, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,41% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 590 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,84%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,22%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Trinité-Surzur mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à la Trinité-Surzur Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Au moment des élections européennes de début juin, 43,34% des électeurs de la Trinité-Surzur avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 47,59% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,38% au premier tour. Au second tour, 52,99% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,28% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 19,58% au second tour.