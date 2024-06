Résultat des législatives à la Vaupalière : l'élection 2024 en direct

Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile trouvé en 2022. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a terminé en tête des européennes 2024 à la Vaupalière. Le mouvement a enregistré 37,04% des votes, contre Valérie Hayer à 16,06% et Raphaël Glucksmann à 11,13%.

14:32 - La Vaupalière avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

C'est probablement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,79% contre 33,33% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,47% et 5,88% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,12% contre 60,88%.