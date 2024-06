En direct

19:41 - Les bulletins de la coalition de gauche très suivis La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix apparaît comme conséquente à Labastide-Beauvoir. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Labastide-Beauvoir, le binôme Nupes avait en effet glané 36,17% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 19,27% à Labastide-Beauvoir pour les élections continentales. Mais ce sont 31% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,65%), de Marie Toussaint (6,48%) ou encore de Léon Deffontaine (2,99%).

18:42 - Le RN a lourdement avancé à Labastide-Beauvoir en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette masse de résultats. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à environ 30% à Labastide-Beauvoir ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Labastide-Beauvoir dans la moyenne française concernant Bardella début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Labastide-Beauvoir. L'extrême droite a attiré 32,23% des suffrages, soit 194 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 19,27% et Valérie Hayer à 10,13%.

14:32 - Labastide-Beauvoir avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,51% contre 25,61% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,44% et 7,24% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 43,24% contre 56,76%.

12:32 - Alice Assier (Nupes) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Labastide-Beauvoir Le RN ratait complètement la première marche à Labastide-Beauvoir il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 19,57% au premier tour, contre 36,17% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Labastide-Beauvoir faisant partie de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 41,97% contre 58,03% pour les vainqueurs. Alice Assier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Labastide-Beauvoir, un lien étroit Dans les rues de Labastide-Beauvoir, les élections sont en cours. Avec ses 1 240 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 89 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,65% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,7% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 312,29 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Labastide-Beauvoir manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - C'est l'heure de voter à Labastide-Beauvoir : les législatives débutent Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 à Labastide-Beauvoir (31450). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,64% au premier tour. Au second tour, 54,06% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Labastide-Beauvoir pour les élections législatives 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 944 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 83,47% étaient allés voter. La participation était de 78,07% au deuxième tour, soit 737 personnes.