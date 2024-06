En direct

19:50 - À Labège, quel candidat vont adopter les supporters de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse est complexe. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Labège, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,31% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs ? Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 22,88% à Labège pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 39% sur place.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Labège Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dépassé à Labège lors des européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le trio de tête des récentes élections européennes à Labège était en effet composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 22,88% des suffrages exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,09% et Valérie Hayer avec 15,05%.

14:32 - Labège avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,91% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,14%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 16,53%. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 68,32% contre 31,68% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Alice Assier (Nupes) en tête lors des législatives il y a deux ans à Labège Revenir sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Labège il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,99% au premier tour, contre 33,31% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV), Labège étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Labège façonne les résultats électoraux ? A la mi-journée des législatives, Labège fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29,79% de cadres pour 4 242 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 217 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (64,28%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 214 personnes (5,19%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 948,59 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Labège, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Participation aux élections législatives à Labège : facteurs et implications L'étude des scrutins électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 38,63% dans la commune de Labège, à comparer avec un taux d'abstention de 39,98% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,09% au premier tour et seulement 47,31% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.