Résultat des législatives à Lacenas : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Lacenas au premier tour de l'élection présidentielle

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lacenas lors du premier tour de la présidentielle avec 36,9%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,79%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,47% et 7,17% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,4% contre 64,6%.