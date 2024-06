Résultat des législatives à Lachassagne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 26,91% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Lachassagne début juin Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre trouvé il y a deux ans. 26,91% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Lachassagne, contre Valérie Hayer à 18,39% et Raphaël Glucksmann à 14,65%. Le RN a rassemblé ainsi 180 habitants de Lachassagne passés par les isoloirs.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Lachassagne au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Lachassagne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,14%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 33,17% des suffrages. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,39% et 12,39% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,06% contre 60,94%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Lachassagne, comptant 13,52%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 29,81% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (52,98% contre 47,02% pour le RN). C'est en revanche Alexandre Portier (Les Républicains) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lachassagne La composition démographique et le contexte socio-économique de Lachassagne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,77% et une densité de population de 301 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 42,94%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (2,61%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,85%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lachassagne, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Lachassagne Au cours des dernières années, les 1 289 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes de début juin, 29,89% des personnes aptes à participer à une élection à Lachassagne avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 36,0% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 37,74% au premier tour et seulement 46,51% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lachassagne pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 12,71% dans la ville. Le taux d'abstention était de 11,44% au premier tour.