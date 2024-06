En direct

19:48 - À Lacroix-Falgarde, que vont décider les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lacroix-Falgarde, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,96% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 22,11% à Lacroix-Falgarde. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 7,27% de Manon Aubry (LFI), les 8,61% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,53% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 38% cette fois.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Lacroix-Falgarde Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Lacroix-Falgarde entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 17% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La particularité Lacroix-Falgarde lors des élections européennes 2024 Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. À Lacroix-Falgarde, les récentes européennes offraient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 22,11% des voix. Elle était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 19,43% et Jordan Bardella avec 18,76%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Lacroix-Falgarde au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 12,8% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,21%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,76% et Marine Le Pen avec 12,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,49% contre 73,51%).

12:32 - Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives 2022 à Lacroix-Falgarde Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu à Lacroix-Falgarde en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,58% au premier tour, contre 33,96% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV), Lacroix-Falgarde votant pour la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Lacroix-Falgarde se tournera en revanche vers Dominique Faure (LREM) au second tour, finalement en tête localement avec 55,80%.

11:02 - Lacroix-Falgarde : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lacroix-Falgarde, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 43,22% de cadres supérieurs pour 2 063 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 192 entreprises, Lacroix-Falgarde est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,8% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 26,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,7%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 47 853 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Lacroix-Falgarde incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Lacroix-Falgarde Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lacroix-Falgarde (31120), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 39,3% au premier tour et seulement 39,49% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 605 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,26% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,22% au second tour. Les campagnes pour contrer l'extrême-droite pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Lacroix-Falgarde.