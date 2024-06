Résultat des législatives à Lamballe-Armor : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Lamballe-Armor ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lamballe-Armor, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,2% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,28% pour Yannick Jadot, 2,96% pour Fabien Roussel et 2,5% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 18,24% à Lamballe-Armor. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,57% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,73% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 31% cette fois.

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Lamballe-Armor en 5 ans Alors que conclure de cette avalanche de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Lamballe-Armor entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 18% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Lamballe-Armor début juin Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Lamballe-Armor, avec 26,56% des électeurs, soit 1918 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 18,24%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 18,24%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Lamballe-Armor au premier tour de l'élection présidentielle Lamballe-Armor avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,89%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 35,97% des votes. Lamballe-Armor n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 17,29% et 5,37% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 32,3% contre 67,7%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Lamballe-Armor ? Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Lamballe-Armor, grappillant 10,66% des votes sur place, contre 32,88% pour Hervé Berville (ENS) dans la 2e circonscription avec 33,72% et Marc Le Fur (LR) dans la 3e circonscription avec 32,88% (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 40,43% contre 59,97% pour les vainqueurs. Mais c'est Hervé Berville (ENS) dans la 2e circonscription avec 56,97% et Marc Le Fur (LR) dans la 3e circonscription avec 59,97% (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Lamballe-Armor : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Lamballe-Armor, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 176 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,02%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 7 131 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,25%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,01%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lamballe-Armor mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,38% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lamballe-Armor : les législatives débutent L'analyse des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Lors des élections européennes de début juin, sur les 12 634 personnes en âge de voter à Lamballe-Armor, 59,47% avaient pris part au vote. La participation était de 57,65% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,79% au premier tour et seulement 56,68% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,92% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 79,95% au deuxième tour, soit 10 155 personnes.