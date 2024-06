Résultat des législatives à Landser : l'élection 2024 en direct

14:25 - Landser : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les habitants de Landser peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,05% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec 48,24% de population active et une densité de population de 515 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 606 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,31%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Landser mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,51% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.