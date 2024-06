En direct

19:51 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Langres ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 16,25% à Langres il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 8,06% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,99% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,85% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Langres, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,17% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement à Langres lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En regardant la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 28% à Langres. Une projection qui paraît logique compte tenu des points également grappillés par les lepénistes dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Langres le 9 juin dernier Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 33,69% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Langres, devant Raphaël Glucksmann à 16,25% et Valérie Hayer à 13,41%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi pas moins de 819 votants de Langres.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Langres lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Langres lors du premier tour de la présidentielle avec 26,69%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,62%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 22,03% et 7,7% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,16% contre 56,84%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Langres ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour cette élection des députés à l'échelle locale. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Langres, comptant 20,12%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 23,17% des voix. A l'issue du second tour, c'est en revanche Bérangère Abba (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de voix, avec 57,15% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Langres : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections législatives, Langres fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 697 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 521 entreprises, Langres permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (64,34%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 720 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2043,63 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,05%, annonçant une situation économique instable. En somme, Langres incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Législatives à Langres : le niveau d'abstention Ce 30 juin, lors des élections législatives à Langres (52200), qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 66,56% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 67,43% au premier tour, ce qui représentait 3 513 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,4% au premier tour et seulement 42,29% au deuxième tour. Les incitations à contrer le Rassemblement national seraient de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Langres.