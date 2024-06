En direct

19:49 - Un bloc de gauche évalué entre 20% et 24% à Lansargues pour ces législatives L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait cumulé 14,99% à Lansargues pour ces élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 20,82% des voix dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Lansargues Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Lansargues entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 36% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Lansargues début juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le 9 juin en effet, à Lansargues, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 41,76% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,99% et Valérie Hayer à 11,42%. Ce sont ainsi 585 habitants qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Lansargues au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à Lansargues que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 28,1% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,95% et 15,9%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 49,43% contre 50,57%).

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Lansargues Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant pour cette législative, à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Lansargues, le RN arrivait à la deuxième place, 28,97% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 29,14% pour Patrick Vignal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 59,61%. Patrick Vignal remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Lansargues : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Lansargues comme dans toute la France. Avec ses 3 107 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 287 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 928 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,41%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Lansargues abrite une communauté diversifiée, avec ses 138 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 117 euros par an, la commune vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Lansargues s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Lansargues : étude du niveau de participation aux précédentes élections législatives L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Lansargues (34130). L'inflation dans le pays est notamment susceptible d'inciter les habitants de Lansargues à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 17,55% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,68% au premier tour. Au second tour, 49,71% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lansargues cette année ? Quel député détrônera Patrick Vignal dans la 9ème circonscription de l'Hérault ?