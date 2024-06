La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une partie. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 13,75% à Lassay-les-Châteaux. Mais ce sont 21% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,62%), de l'EELV Marie Toussaint (5,79%) ou encore de Léon Deffontaine (0,6%). La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lassay-les-Châteaux, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 17,29% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national pourrait atteindre 20% à Lassay-les-Châteaux lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les élections européennes s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Lassay-les-Châteaux lors de la dernière présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lassay-les-Châteaux lors du premier tour de la présidentielle avec 38,73%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,16%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,4% et 5,88% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 34,52% contre 65,48%.