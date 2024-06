Résultat des législatives à Lassigny : l'élection 2024 en direct

14:24 - L'avenir de la France se dessine aussi à Lassigny

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Lassigny comme partout. Avec ses 1 403 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (79,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 31,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,81% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1188,81 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. En somme, Lassigny incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.