19:41 - Le Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Lauzerville ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 19,74% à Lauzerville il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 4,14% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 33% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Lauzerville, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,6% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Lauzerville en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Lauzerville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Lauzerville début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 21,92% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Lauzerville, devant Valérie Hayer à 21,37% et Raphaël Glucksmann à 19,74%. Le mouvement eurosceptique a séduit ainsi pas moins de 201 votants de Lauzerville.

14:32 - 37,06% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Lauzerville La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 37,06% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,94%. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 14,38%. Et La candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 28,93% contre 71,07%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Avec 12,58% à Lauzerville, le RN avait été devancé par les 39,28% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Dominique Faure (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Lauzerville : une analyse socio-démographique Dans la ville de Lauzerville, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,9% et une densité de population de 445 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 51,97%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,87%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 9,83% à Lauzerville, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election à Lauzerville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, 33,81% des inscrits sur les listes électorales de Lauzerville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 36,09% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,18% au premier tour et seulement 40,86% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Lauzerville cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 371 personnes en âge de voter au sein de la commune, 12,25% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 15,54% au deuxième tour.