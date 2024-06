En direct

19:51 - À Lèves, qui va bénéficier des 21,87% de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lèves, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,87% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 14,36% à Lèves. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Lèves Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 22% voire plus à Lèves ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Lèves le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lèves, avec 30,18%, soit 639 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 17,1% et Raphaël Glucksmann à 14,36%.

14:32 - Lèves avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Lèves avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,31%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 28,58% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 19,19% et 6,82% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,2% contre 60,8%.

12:32 - Rémi Martial (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Lèves Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très scruté. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Lèves il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,77% au premier tour, contre 25,85% pour Rémi Martial (Les Républicains), Lèves étant partie intégrante de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 40,24% contre 59,76% pour les vainqueurs. C'est en revanche Luc Lamirault (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux de Lèves : tour d'horizon démographique Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Lèves, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 623 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 276 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 595 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,59%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 142 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 43,57% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1101,97 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, Lèves incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives à Lèves sont lancées Le niveau d'abstention sera sans nul doute un critère important de ces élections législatives 2024 à Lèves (28300). Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 73,84% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,41% au second tour, soit 2 983 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,14% au premier tour. Au deuxième tour, 44,89% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?