Résultat des législatives à Limeil-Brévannes : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Un vote de gauche entre 35% et 42% à Limeil-Brévannes pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Limeil-Brévannes, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,68% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 9,37% à Limeil-Brévannes pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 28,13% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,96% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 42% cette fois.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Limeil-Brévannes lors des législatives ? Difficile de tirer des conclusions de tous ces chiffres. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN est déjà forte à Limeil-Brévannes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,7%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,91%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Limeil-Brévannes lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits, même si toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon. Le Rassemblement national n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Limeil-Brévannes, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 24,91% aux européennes. La liste de Manon Aubry s'arrogeait la première position avec 28,13%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Limeil-Brévannes au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. Chez les électeurs de Limeil-Brévannes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 15,84%, la présidente du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 38,32% et 23,51% des suffrages. Le second tour laissera en retrait la candidate du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,62% contre 33,38% pour Le Pen.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Limeil-Brévannes ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Limeil-Brévannes, cumulant 12,55% des suffrages sur place, contre 35,68% pour Louis Boyard (Nupes). La situation restera la même au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Limeil-Brévannes : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Limeil-Brévannes mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,25% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 3699 habitants/km² et 50,22% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,43%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 475 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 16,28% et d'une population immigrée de 21,50% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Limeil-Brévannes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,58% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Limeil-Brévannes Au fil des dernières années, les 28 104 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 45,01% au niveau de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). La participation était de 42,7% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,81% au premier tour. Au deuxième tour, 42,97% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Limeil-Brévannes ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.