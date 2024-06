Résultat des législatives à Lingolsheim : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lingolsheim, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,07% des voix dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13,59% à Lingolsheim. Mais ce sont 33% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (15,26%), de l'écologiste Marie Toussaint (5%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,93%).

18:42 - À Lingolsheim, un Rassemblement national favori ? Que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 20% à Lingolsheim lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Le RN à son niveau national à Lingolsheim le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 26,15% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Lingolsheim, devant Valérie Hayer à 17,61% et Manon Aubry à 15,26%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi pas moins de 1607 habitants de Lingolsheim passés par les bureaux de vote.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Lingolsheim au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 20,33% contre 30,91% pour Emmanuel Macron et 25,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 34,32% contre 65,68%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste en 2022 Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Lingolsheim, obtenant 15,56% des votes sur place, contre 26,98% pour Françoise Buffet (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Françoise Buffet (LREM) au sommet localement.

11:02 - Lingolsheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les électeurs de Lingolsheim sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,64% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 5 314 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,34% et d'une population étrangère de 12,09% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Lingolsheim mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,64% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Lingolsheim L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, parmi les 12 829 inscrits sur les listes électorales à Lingolsheim, 48,69% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 44,25% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,31% au premier tour. Au deuxième tour, 39,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Lingolsheim ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 70,69% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 67,65% au second tour, soit 8 409 personnes.