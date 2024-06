En direct

19:43 - Un résultat aux législatives entre 22% et 27% à Lit-et-Mixe pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait obtenu 16,24% à Lit-et-Mixe début juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,34%), de l'EELV Marie Toussaint (4,34%) ou encore de Léon Deffontaine (2,78%). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Lit-et-Mixe, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 22,78% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Un vote RN majoritaire à Lit-et-Mixe à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà solide à Lit-et-Mixe entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,57%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,69%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 22% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Lit-et-Mixe le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Lit-et-Mixe, avec 24,69% des bulletins valides, soit 222 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 19,35%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 16,24%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Lit-et-Mixe lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Lit-et-Mixe avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,76%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 30,86% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,29% et 10,04% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,18% contre 60,82%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Lit-et-Mixe en 2022, lors des législatives, avec 14,01% au premier tour, contre 36,10% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble !), Lit-et-Mixe votant pour la 1ère circonscription des Landes. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme LREM gagner le scrutin.

11:02 - Lit-et-Mixe et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Lit-et-Mixe façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. Avec 35,5% de population active et une densité de population de 14 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 10,64% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (58,86%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 924 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,39%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,12%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 51,97%, comme à Lit-et-Mixe, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Les législatives débutent à Lit-et-Mixe : l'abstention en question Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Durant les élections européennes de début juin, 38,38% des électeurs de Lit-et-Mixe avaient boudé les urnes. L'abstention était de 40,47% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,97% au premier tour et seulement 40,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Lit-et-Mixe ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,46% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 17,24% au premier tour.