En direct

19:48 - À Lompret, qui vont plébisciter les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Lompret, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,8% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,74% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,37% à Lompret début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 22% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Lompret Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 16% voire plus à Lompret ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella vaincu à Lompret lors des européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Lompret lors des récentes élections des eurodéputés à Lompret, avec 28,76% des suffrages. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 20,76% dans la commune. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 13,37%.

14:32 - 45,05% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Lompret C'est certainement la présidentielle qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait rassemblé 12,59% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 45,05%, suivi donc de Marine Le Pen avec 12,59% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,59%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,82% contre 76,18%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Revenir sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas à Lompret en 2022, lors des élections législatives, avec 8,62% au premier tour, contre 36,05% pour Brigitte Liso (La République en Marche), Lompret votant pour la 4ème circonscription du Nord. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Brigitte Liso (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Analyse socio-économique de Lompret : perspectives électorales Quel portrait faire de Lompret, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 37,75% de cadres supérieurs pour 2 182 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 146 entreprises attestent une économie favorable. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,38% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 32,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,52%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 56 073 euros/an. Pour conclure, Lompret incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lompret : les législatives débutent Au cours des dernières années, les 2 227 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, sur les 1 779 personnes en âge de voter à Lompret, 34,79% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 35,63% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,11% au premier tour et seulement 39,19% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 15,86% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,86% au premier tour.