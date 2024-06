Résultat des législatives à Londinières : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Londinières, à 43,78%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 19,68% et François-Xavier Bellamy à 9,44%.

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 38,37% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Londinières. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,43%. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec seulement 5,67% des voix. Pour le deuxième tour, c'est encore Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 51,25%, devant Emmanuel Macron à 48,75%.

Le Rassemblement national parvenait en première position à Londinières au début des élections législatives 2022. C'est en effet Patrice Martin qui se plaçait en tête au premier tour avec 34,80% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,75%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,25%.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Londinières comme dans toute la France. Avec ses 1 243 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 88 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,53%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,75% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 29,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 5,06 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Londinières manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.