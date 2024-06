Résultat des législatives à Longjumeau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont plébisciter les supporters de la gauche à Longjumeau ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Longjumeau, le binôme Nupes avait en effet glané 31,32% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,12% à Longjumeau. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (21,37%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,36%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,27%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 40% sur place.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Longjumeau ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du RN qui se dégage des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 20% à Longjumeau. Une estimation qui semble coller avec les points également grappillés par le mouvement dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 6 points qui peut encore croître.

15:31 - Un séisme aussi à Longjumeau le 9 juin dernier ? Les résultats de ce 30 juin vont peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 1443 habitants de Longjumeau passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, cumulait 24,39% des voix contre Manon Aubry à 21,37% et Valérie Hayer à 15,2%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Longjumeau ? La présidentielle est sans doute la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Avec 17,55%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Longjumeau au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 30,6% et 28,15% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 67,37% devant Marine Le Pen (32,63%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Longjumeau ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent ne garantit rien… Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Longjumeau en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,67% au premier tour, contre 31,32% pour Amadou Deme (LFI-PS-PC-EELV), Longjumeau étant partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Essonne. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Longjumeau : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Longjumeau, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 4488 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,21%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (72,8%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 5 592 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,90% et d'une population immigrée de 19,10% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Longjumeau mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Longjumeau À Longjumeau (91160), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,47% au premier tour et seulement 42,57% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 12 525 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 67,55% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 72,85% au premier tour, ce qui représentait 9 124 personnes.