19:51 - La gauche aussi dans le match à Longué-Jumelles pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Longué-Jumelles, le binôme Nupes avait en effet glané 17,38% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,73% à Longué-Jumelles. Mais on peut en revanche remonter ce score à 15% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,07%), de l'EELV Marie Toussaint (2,94%) ou encore de Léon Deffontaine (2,51%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Longué-Jumelles Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Longué-Jumelles début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Longué-Jumelles, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 45,38% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,27% et Raphaël Glucksmann à 8,73%. Ce sont alors 1065 votants qui l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Longué-Jumelles au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen a amplement dépassé son score national à Longué-Jumelles au cours de l'élection présidentielle avec un score de 34,13% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,3% et 12,14% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,35% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 51,61%, devant Emmanuel Macron à 48,39%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Longué-Jumelles ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection des députés. Il y a deux ans, lors des législatives à Longué-Jumelles, le RN se plaçait à la deuxième place, 26,21% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 26,76% pour Anne-Laure Blin (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 65,33%. Anne-Laure Blin s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Longué-Jumelles révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Longué-Jumelles regorge de diversité et d'activités. Dotée de 3 421 logements pour 6 671 habitants, la densité de la commune est de 70 hab/km². Ses 375 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 981 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,76% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,72% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1050,08 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Longué-Jumelles incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - La participation aux élections législatives à Longué-Jumelles Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 6 778 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, lors des élections européennes, 51,9% des électeurs de Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 51,42% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,41% au premier tour et seulement 57,93% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.