Résultat des législatives à Lormes : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - À Lormes, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Lormes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,74%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 25,92% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 23,43% et 7,47% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 45,86% contre 54,14%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Lormes ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Lormes, récoltant 23,95% des suffrages sur place, contre 29,54% pour Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Lormes, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Patrice Perrot dans la localité.

11:02 - Les enjeux locaux de Lormes : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Lormes peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,72% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 25 hab par km² et 33,62% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (51,92%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 520 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,52%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,71%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,32%, comme à Lormes, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Analyse de l'abstention lors des dernières législatives à Lormes L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 969 personnes en âge de voter à Lormes avaient participé à l'élection (soit 59,86%), à comparer avec une participation de 57,83% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,44% au premier tour et seulement 57,89% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.