Résultat des législatives à Lormont : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Lormont ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 16,06% à Lormont. Mais ce sont 46% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (22,69%), de l'EELV Marie Toussaint (6,12%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,65%). La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Lormont, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 46,38% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à comparer enfin avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (36,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,8% pour Yannick Jadot, 2,51% pour Fabien Roussel et 2,76% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - À Lormont, le RN prêt pour une surprise Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais des éléments apparaissent… Les instituts de sondage dessinent un Rassemblement national à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son score des précédentes législatives. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 34% à Lormont, soit quinze points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Lormont n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:31 - Un 26,5% dans la moyenne nationale pour Bardella à Lormont au début du mois Les résultats de ce 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 1472 votants de Lormont ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 26,5% des votes devant Manon Aubry à 22,69% et Raphaël Glucksmann à 16,06%.

14:32 - Lormont avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives 2022 à Lormont que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 19,85% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,81%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 21,35% et Marine Le Pen avec 19,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 36,7% contre 63,3%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Lormont ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Lormont, couverte par la 4ème circonscription de la Gironde, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 46,38%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 19,89%. A l'issue du second tour, c'est encore Alain David qui va cumuler le plus de votes, avec 66,28% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Dynamique électorale à Lormont : une analyse socio-démographique A la mi-journée des élections législatives, Lormont regorge de diversité et d'activités. Avec ses 23 291 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 354 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 4 413 résidents étrangers, soit 19,26% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 629 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,78%, synonyme d'une situation économique fragile. À Lormont, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Lormont : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'un des critères forts du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Lormont (33310). En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 32,25% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 38,43% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,83% au premier tour et seulement 64,04% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lormont ? L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Lormont.