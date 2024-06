En direct

19:47 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Lorry-lès-Metz La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 15,83% à Lorry-lès-Metz il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 8,39% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,95% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,84% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 29% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lorry-lès-Metz, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 24,12% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le RN à Lorry-lès-Metz Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais des tendances émergent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 20% voire plus à Lorry-lès-Metz ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du Rassemblement national à Lorry-lès-Metz Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lorry-lès-Metz, avec 24,82%, soit 207 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 21,22% et Raphaël Glucksmann à 15,83%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Lorry-lès-Metz ? La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 16,42% contre 37,16% pour Emmanuel Macron et 18,8% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,91% contre 70,09%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le résultat des législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Avec 15,7% à Lorry-lès-Metz, le Rassemblement national était distancé par les 28,27% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription de la Moselle. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - Comprendre l'électorat de Lorry-lès-Metz : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Lorry-lès-Metz, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 31,46% de cadres supérieurs pour 1 731 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 88 entreprises, Lorry-lès-Metz se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (9,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 42,04% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 40,39% des ménages se composent de couples avec enfants. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Lorry-lès-Metz contribue à construire l'avenir français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Lorry-lès-Metz ? L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 56,98% des personnes habilitées à voter à Lorry-lès-Metz avaient pris part à l'élection. La participation était de 55,15% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 54,05% au premier tour et seulement 51,2% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.