Résultat des législatives à Lucé : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un vote de gauche entre 21% et 27% à Lucé pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,21% à Lucé il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (10,97%), l'EELV Marie Toussaint (3,22%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,71%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,89% des bulletins dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Lucé Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN semble déjà solide à Lucé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (28,89%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (35,33%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de 15 points comparé aux élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 31% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Lucé le 9 juin dernier ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lucé, à 35,33%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 13,3% et Raphaël Glucksmann à 12,21%.

14:32 - 27,46% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Lucé Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,9% contre 27,46% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22,42% et 6,46% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,79% contre 56,21%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Lucé Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Lucé, le RN terminait à la deuxième place, 23,2% des votants ayant choisi son binôme, contre 26,31% pour Luc Lamirault (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,08%. Luc Lamirault conservait donc son avance sur place.

11:02 - Démographie et politique à Lucé, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Lucé foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 602 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 705 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 090 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (29,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 1 766 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 14,10%, Lucé se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1989,36 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,84%, révélant une situation économique mitigée. À Lucé, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Lucé : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Lucé, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 40,88% au premier tour. Au deuxième tour, 39,57% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Lucé ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,13% au sein de l'agglomération, contre une participation de 68,72% au premier tour, c'est-à-dire 6 416 personnes.