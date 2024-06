En direct

19:51 - Les électeurs de la gauche unie font envie L'autre incertitude de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Luisant, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,95% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,49% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 13,09% à Luisant pour les élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Luisant en 5 ans Que tirer des résultats des dernières élections ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Luisant entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,5% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Luisant aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Luisant, à 28,5%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 21,47% et Raphaël Glucksmann à 13,09%.

14:32 - Luisant avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Luisant avec 19,56% contre 35,19% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,27% et 6,96% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 34,09% contre 65,91%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Luisant Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Luisant en 2022, lors des élections des députés, avec 16,22% au premier tour, contre 37,59% pour Guillaume Kasbarian (La République en Marche), Luisant étant partie intégrante de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 38,41% contre 61,59% pour les vainqueurs. Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Luisant et leurs implications électorales A mi-chemin des élections législatives, Luisant fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 682 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 416 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 812 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,55%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 227 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,6%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 35 811 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Luisant participe à l'histoire française.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Luisant Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 6 993 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections européennes, sur les 5 230 personnes en âge de voter à Luisant, 47,13% étaient restées chez elles, contre une abstention de 44,95% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,78% au premier tour. Au deuxième tour, 51,06% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Luisant ? Au premier tour de la présidentielle, parmi les 5 231 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,88% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 24,36% au second tour.