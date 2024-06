En direct

19:50 - Que vont décider les supporters de la gauche à Lunel-Viel ? La Nupes ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait obtenu 11,56% à Lunel-Viel le 9 juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,78%), de l'EELV Marie Toussaint (3,51%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2%). Lors du premier tour des législatives en 2022, à Lunel-Viel, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 22,59% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Lunel-Viel Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 42% ou plus à Lunel-Viel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Lunel-Viel début juin Revenir quelques semaines en arrière semble aussi avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Lunel-Viel. L'extrême droite attirait 47,15% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 11,56% et Valérie Hayer à 9,14%.

14:32 - Lunel-Viel avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Lunel-Viel à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,9% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,6% et 20,4% des voix. Lunel-Viel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,49% des suffrages. Au 2e tour, Marine Le Pen écrasait aussi Macron avec 55,66%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Lunel-Viel Le résultat du RN sera le grand sujet pour ces législatives 2024, localement. Le Rassemblement national arrivait en première position à Lunel-Viel au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Frédéric Bort au sommet au premier tour, avec 34,48% dans la cité, qui faisait partie de la 9ème circonscription de l'Hérault. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Patrick Vignal (La République en Marche) chez les électeurs avec 54,85%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Lunel-Viel Comment la population de Lunel-Viel peut-elle affecter le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,7%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,56%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 364 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,79%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,08%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lunel-Viel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,35% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Lunel-Viel : l'abstention en question L'observation des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'était hissé à 47,69% dans la commune de Lunel-Viel. Le taux d'abstention était de 50,03% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,57% au premier tour. Au deuxième tour, 59,38% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Lunel-Viel cette année ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 175 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,58% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,73% au premier tour.