En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Macouria ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Macouria. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 58,13% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour avec 82,58%. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 6,9% à Macouria pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 33% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN n'a rien gagné de plus à Macouria Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. À Macouria, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 33,07% à l'issue du précédent vote européen et 31,9% le 9 juin dernier. Cette situation diffère de ce que les Français ont constaté sur la France entière, avec près de huit points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Macouria aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 31,9% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Macouria, contre Manon Aubry à 18,28% et Marie Toussaint à 8,79%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi pas moins de 185 électeurs de Macouria.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Macouria au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 20,6% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 54,6%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,6% et Emmanuel Macron avec 8,82%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 73% contre 27%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Macouria ? Avec 6,97% à Macouria, le Rassemblement national était distancé par les 58,13% du binôme Divers gauche au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Divers gauche avec 17,42% contre 82,58% pour les vainqueurs. Davy Rimane remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Macouria : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Macouria est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 18 847 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 944 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de familles possédant au moins une voiture (58,72%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 5 916 résidents étrangers, soit 30,99% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 499 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 32,76%, synonyme d'une situation économique tendue. À Macouria, où les moins de 30 ans correspondent à 56% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Macouria : scrutin en cours Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Durant les précédentes européennes, 7,96% des personnes aptes à voter à Macouria avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 11,15% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 20,73% au premier tour. Au second tour, 30,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Macouria ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 42,77% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 38,5% au premier tour, c'est-à-dire 2 711 personnes.