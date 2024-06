Résultat des législatives à Mainvilliers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Mainvilliers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,43% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,89% à Mainvilliers. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 35% sur place.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Mainvilliers ? Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'étiquette RN devrait s'approcher de 20% à Mainvilliers lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Mainvilliers début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Mainvilliers, à 27,62%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,89% et Valérie Hayer à 14,81%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Mainvilliers ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 19,68% contre 28,54% pour Emmanuel Macron et 26,73% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,06% contre 63,94%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Mainvilliers ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très analysé. Les législatives 2022 à Mainvilliers ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,26% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 29,43% des voix. Sur la commune de Mainvilliers, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Luc Lamirault dans la localité.

11:02 - Mainvilliers et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Mainvilliers, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 19,08%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (72,73%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 677 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,26% et d'une population immigrée de 17,75% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Mainvilliers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,18% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Les législatives démarrent à Mainvilliers : quel sera le taux d'abstention ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Pendant les précédentes élections européennes, parmi les 6 863 inscrits sur les listes électorales à Mainvilliers, 41,28% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 43,57% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 38,82% au premier tour et seulement 36,61% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Mainvilliers ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.