En direct

19:51 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Marange-Silvange ? Une autre question qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,53% des suffrages dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 10,68% à Marange-Silvange le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 22% sur place.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Marange-Silvange en 5 ans Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Marange-Silvange entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 38% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 43,72% à Marange-Silvange au début du mois Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui arrive désormais. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Marange-Silvange, avec 43,72% des voix exprimées (958 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,74%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 10,68%.

14:32 - 32,09% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Marange-Silvange C'est incontestablement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Marange-Silvange au cours de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,09% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,21% et 19,8% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 6,91% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 52,39%, devant Emmanuel Macron à 47,61%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives avaient abouti à un beau score pour le RN à Marange-Silvange. C'est en effet Grégoire Laloux qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 30,47% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,03%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,97%.

11:02 - Marange-Silvange : élections législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Marange-Silvange façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le taux de chômage à 10,94% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 48,37% de population active et une densité de population de 391 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,17%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 883 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,70%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,85%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Marange-Silvange mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,31% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Marange-Silvange Au cours des dernières années, les 6 583 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 5 030 personnes en âge de voter à Marange-Silvange, 45,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 46,86% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,86% au premier tour et seulement 36,36% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Marange-Silvange ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 72,07% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 73,39% au premier tour, ce qui représentait 3 552 personnes.