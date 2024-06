En direct

19:49 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes disparue à Marigny-Le-Lozon ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 12,79% à Marigny-Le-Lozon. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Marigny-Le-Lozon, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 17,59% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Marigny-Le-Lozon en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à près de 19% ou plus à Marigny-Le-Lozon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,68% dans la moyenne nationale pour Bardella à Marigny-Le-Lozon le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Marigny-Le-Lozon, avec 29,68% des votes devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 20,88%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,79%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Marigny-Le-Lozon lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Marigny-Le-Lozon avec 23,13% contre 35,93% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,4% et 6,33% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 35,24% contre 64,76%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Marigny-Le-Lozon ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Marigny-Le-Lozon, grappillant 11,53% des suffrages sur place, contre 46,51% pour Philippe Gosselin (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (74,13% contre 25,87% pour le RN). Philippe Gosselin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Marigny-Le-Lozon Dans la commune de Marigny-Le-Lozon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,77%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2096,43 €/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 013 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,57%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,37%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Marigny-Le-Lozon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,83% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Marigny-Le-Lozon : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 2 053 inscrits sur les listes électorales à Marigny-Le-Lozon, 49,93% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,24% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,83% au premier tour. Au second tour, 51,7% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marigny-Le-Lozon ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 25,15% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,51% au deuxième tour.