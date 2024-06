Résultat des législatives à Marigny-les-Usages : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à Marigny-les-Usages lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Marigny-les-Usages lors du premier tour de la présidentielle avec 31,92%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,26%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,65% et 9,29% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,63% contre 57,37%.

12:32 - Quel verdict à Marigny-les-Usages pour le bloc présidentiel au premier tour ? Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Marigny-les-Usages, grappillant 19,97% des voix sur place, contre 31,66% pour Richard Ramos (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore Richard Ramos qui va cumuler le plus de votes, avec 59,85% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Les données démographiques de Marigny-les-Usages révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Marigny-les-Usages révèlent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,39% et une densité de population de 147 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,82%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 637 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,02%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,8%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Marigny-les-Usages mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,4% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Participation à Marigny-les-Usages : que retenir des précédentes élections ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Début juin, au moment des européennes, 1 292 électeurs de Marigny-les-Usages s'étaient rendus aux urnes (soit 58,9%), à comparer avec un taux de participation de 60,89% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,33% au premier tour. Au second tour, 49,15% des citoyens se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 82,26% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 83,25% au deuxième tour, soit 1 019 personnes.