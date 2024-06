Résultat des législatives à Maripasoula : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche aussi dans le match à Maripasoula pour ces élections législatives ?

La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La Nupes était absente aux législatives 2022 à Maripasoula. Le ticket Divers centre était en tête au premier tour, avec 61,90% des votes. La gauche retournait la situation au second tour, avec Davy Rimane (Divers gauche) au sommet. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 5,48% à Maripasoula. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).