Résultat des législatives à Marquette-lez-Lille : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un résultat aux législatives entre 23% et 27% à Marquette-lez-Lille pour la nouvelle coalition de gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en séduire une portion. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,91% à Marquette-lez-Lille. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 9,05% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,45% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 27% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Marquette-lez-Lille, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 23,48% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,04% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Marquette-lez-Lille ? Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces chiffres. Mais des pistes apparaissent… L'étiquette RN devrait atteindre près de 30% à Marquette-lez-Lille lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les européennes 2024 se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Un 30,76% dans la moyenne nationale pour Bardella à Marquette-lez-Lille il y a trois semaines Cette hiérarchie a déjà volé en éclat. Le 9 juin en effet, à Marquette-lez-Lille, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, avec 30,76% des voix face à Valérie Hayer à 18,3% et Raphaël Glucksmann à 10,91%. Ce sont ainsi 1356 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Marquette-lez-Lille avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,28% contre 34,17% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 20,08% et 5,04% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,23% contre 62,77%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble au premier tour à Marquette-lez-Lille ? Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette législative 2024 localement. Avec 20,97% à Marquette-lez-Lille, le Rassemblement national avait été distancé par les 31,22% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Brigitte Liso (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Marquette-lez-Lille et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Marquette-lez-Lille, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,66%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (66,29%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,2%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 702 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,05%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,39%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Marquette-lez-Lille mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,79% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Etude de l'abstention lors des dernières législatives à Marquette-lez-Lille À Marquette-lez-Lille (59520), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,67% au premier tour. Au second tour, 44,38% des votants se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 854 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 73,66% étaient allés voter. La participation était de 74,35% au second tour, c'est-à-dire 5 843 personnes.