19:47 - À Marquillies, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Marquillies, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,33% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 10,67% à Marquillies début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,61% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,51% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 25% cette fois.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Marquillies Que peut-on retenir de l'ensemble de ces statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive pas loin des 30% ou plus à Marquillies ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,82% dans la moyenne nationale pour Bardella à Marquillies au début du mois Les résultats de ces législatives vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 301 habitants de Marquillies passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a séduit ainsi 33,82% des votes face à Valérie Hayer à 17,19% et Raphaël Glucksmann à 10,67%.

14:32 - 30,72% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Marquillies La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,49% contre 30,72% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,82% et 6,21% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,4% contre 58,6%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Marquillies ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Marquillies en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,87% au premier tour, contre 28,33% pour Ophélie Delneste (LFI-PS-PC-EELV), Marquillies étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Nord. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,08%, contre 49,92% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:02 - Marquillies aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Marquillies, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,08%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 784 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,36%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,41%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Marquillies, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Election à Marquillies : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Marquillies (59274), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,73% au premier tour et seulement 48,26% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Marquillies ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,08% au niveau de la localité, à comparer avec une participation de 74,95% au second tour, ce qui représentait 1 200 personnes. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages serait capable d'impacter les décisions que prendront les habitants de Marquillies.