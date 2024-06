En direct

19:51 - À Marsillargues, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 22,15% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 10,83% à Marsillargues. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,36% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,67% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Marsillargues Difficile de résumer clairement cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Marsillargues ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,19% pour la liste Rassemblement national à Marsillargues le 9 juin Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des européennes à Marsillargues. Le bulletin a convaincu 46,19% des suffrages, face à Valérie Hayer à 11,3% et Raphaël Glucksmann à 10,83%.

14:32 - Marsillargues avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne de l'ancien FN obtenait 32,36% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,37% et 19,47% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 9,54% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 55,78%, devant Emmanuel Macron à 44,22%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le nombre de bulletins du RN sera très observé localement pour ces élections législatives. Il y a deux ans, lors des législatives à Marsillargues, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 31,16% des votants étant convaincus par son binôme, contre 32,78% pour Patrick Vignal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (58,26%). Patrick Vignal remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Marsillargues, un lien étroit En pleine campagne électorale législative, Marsillargues se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 587 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 499 entreprises, Marsillargues est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,97%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Marsillargues accueille une communauté diversifiée, avec ses 330 résidents étrangers, soit 5,16% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2178,73 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,99%, synonyme d'une situation économique instable. Marsillargues incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Marsillargues : analyse du niveau de participation aux élections législatives L'un des critères principaux de ces législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Marsillargues. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,07% au premier tour. Au deuxième tour, 43,64% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 4 844 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 73,44% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,66% au premier tour, ce qui représentait 3 665 personnes.