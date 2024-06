Résultat des législatives à Martin-Église : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Martin-Église. Le mouvement enregistrait 41,79% des voix, soit 303 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 19,59% et François-Xavier Bellamy à 8,14%.

Quel portrait faire de Martin-Église, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 600 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 140 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 506 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,43%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 42,69% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1691,63 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Martin-Église contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Election à Martin-Église : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Martin-Église, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 20,79% au second tour. En proportion, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,44% au premier tour et seulement 50,52% au second tour. Les incitations à faire "barrage" au RN sont de nature à inciter les électeurs de Martin-Église à s'intéresser plus fortement au scrutin.