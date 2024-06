Résultat des législatives à Mauguio : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes disparue à Mauguio ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Nouveau Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 13,8% à Mauguio pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 24% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Mauguio, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,9% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Mauguio en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Mauguio entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 36% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,72% pour la liste de Jordan Bardella à Mauguio au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Mauguio. Le bulletin cumulait 39,72% des voix, soit 3357 voix, contre Valérie Hayer à 13,87% et Raphaël Glucksmann à 13,8%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Mauguio lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Mauguio que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La cheffe du mouvement avait engrangé 28,14% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 25,46% et 16,89%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 48,86% contre 51,14%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Mauguio, le RN finissait à la deuxième place, 28,9% des votants ayant voté pour son binôme, contre 30,04% pour Patrick Vignal (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 60,77%. Patrick Vignal remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Mauguio : élections législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Mauguio fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 16 596 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 673 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (58,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Mauguio abrite une communauté diversifiée, avec ses 653 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,9%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2581,86 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, Mauguio incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Perspectives de la participation lors des dernières élections législatives à Mauguio À Mauguio, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,25% au premier tour. Au deuxième tour, 54,21% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Mauguio cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,95% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,94% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?