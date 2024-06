En direct

19:50 - À Maurecourt, quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 16,06% à Maurecourt. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 33% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Maurecourt, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 25,65% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Maurecourt Que peut-on tirer de l'ensemble de ces statistiques ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Maurecourt entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 22% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Maurecourt dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Maurecourt, avec 26,08% des électeurs devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 19,4%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 16,06%.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Maurecourt ? C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Les habitants de Maurecourt avaient accordé à Marine Le Pen 16,75% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 34,1% et 20,73% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 70,37% devant Marine Le Pen (29,63%).

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Maurecourt Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment de l'élection du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Maurecourt il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,98% au premier tour, contre 32,00% pour Nadia Hai (Ensemble !), Maurecourt étant partie intégrante de la 7ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (56,98% contre 43,02% pour le RN). Nadia Hai conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Maurecourt À Maurecourt, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,93% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,51%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (14,5%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,91%), témoigne d'une population instruite à Maurecourt, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Abstention à Maurecourt : que retenir des précédentes élections ? À Maurecourt (78780), la participation sera l'une des grandes inconnues des législatives. Les efforts pour faire "barrage" au RN sont notamment en mesure de pousser les électeurs de Maurecourt à ne pas rester chez eux. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 2 932 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,00% étaient allés voter. Le taux de participation était de 81,41% au premier tour, soit 2 387 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,4% au premier tour. Au deuxième tour, 53,12% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Maurecourt ? Quel député remplacera Nadia Hai dans la 7ème circonscription des Yvelines ?