Résultat des législatives à Maurepas : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Maurepas ? L'autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 15,43% à Maurepas. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 13,28% de Manon Aubry (LFI), les 5,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,39% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 35% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Maurepas, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,5% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,42% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Maurepas Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à environ 20% voire plus à Maurepas ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 21,99% à Maurepas le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Maurepas, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, cumulant 21,99% des suffrages contre Valérie Hayer à 18,06% et Raphaël Glucksmann à 15,43%.

14:32 - 31,71% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Maurepas C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 31,71% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 25,74%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 14,41% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 70,99% devant Marine Le Pen (29,01%).

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Maurepas Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces législatives 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Maurepas, comptant 12,47%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,38% des voix. Sur la commune de Maurepas, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Maurepas et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Maurepas détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Le taux de chômage à 9,52% peut agir sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Avec 48,28% de population active et une densité de population de 2264 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,95%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 6 959 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,11% et d'une population immigrée de 12,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,67%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maurepas, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Maurepas Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Maurepas (78310), qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 23,64% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,19% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,7% au premier tour et seulement 50,16% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Maurepas ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages pourrait potentiellement modifier les décisions que prendront les habitants de Maurepas.