Résultat des législatives à Mayenne : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Mayenne fait envie La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, pourrait en rassembler une partie. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,76% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,95% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 3,09% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 16,89% à Mayenne début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (5,22%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,29%) ou encore de Léon Deffontaine (2,3%) le 9 juin. Soit une somme de 28% sur place.

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Mayenne Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de scores. Mais des tendances émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Mayenne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 21% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Mayenne au début du mois Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 26,92% des votes se sont en effet tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Mayenne, devant Valérie Hayer à 23,76% et Raphaël Glucksmann à 16,89%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 1207 habitants de Mayenne passés par les bureaux de vote.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Mayenne au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,74% contre 35,68% pour Emmanuel Macron. Mayenne n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 17,32% et 5,38% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 32,49% contre 67,51%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les législatives 2022 à Mayenne ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,05% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Mayenne, alors que les candidats La République en Marche réuniront 53,38% des voix. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

11:02 - Mayenne : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Mayenne, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Le taux de chômage à 12,27% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 38,84% de population active et une densité de population de 654 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 264 euros par an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 513 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,84%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,08%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mayenne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,89% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Mayenne : retour sur l'abstention aux dernières législatives Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Durant les dernières européennes, 9 649 personnes aptes à voter à Mayenne avaient participé à l'élection (soit 48,77%), contre un taux de participation de 51,46% il y a cinq ans. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 9 627 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,6% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,82% au second tour, ce qui représentait 7 010 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?