19:51 - Un résultat aux législatives entre 29% et 30% à Mazé-Milon pour la nouvelle coalition de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une portion. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Mazé-Milon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,97% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 17,44% à Mazé-Milon le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Mazé-Milon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 30% à Mazé-Milon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,2% dans la moyenne nationale pour le RN à Mazé-Milon aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Mazé-Milon, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, cumulant 30,2% des voix face à Raphaël Glucksmann à 17,44% et Valérie Hayer à 16,11%. Dans le détail, 684 votants se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Mazé-Milon lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Mazé-Milon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,63%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,18% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,75% et 6,57% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 40,14% contre 59,86%.

12:32 - À Mazé-Milon, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Mazé-Milon, grattant 17,88% des votes sur place, contre 29,97% pour Véronique Roudévitch (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 48,51% contre 51,49% pour les vainqueurs. C'est en revanche Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Mazé-Milon : ce qu'il faut savoir La composition démographique et socio-économique de Mazé-Milon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,83% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 172 habitants par km² et 48,67% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,53%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 122 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,74%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,14%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mazé-Milon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,05% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Abstention à Mazé-Milon : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs importants des législatives sera incontestablement le taux d'abstention à Mazé-Milon (49140). Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,98% au premier tour. Au second tour, 52,05% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,53% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,09% au premier tour. La volonté des habitants de faire "barrage" au RN est susceptible de modifier les décisions que prendront les électeurs de Mazé-Milon.