En direct

19:38 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Menetou-Salon à la loupe La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 21,74% des suffrages dans la localité. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,82% à Menetou-Salon. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,11% de Manon Aubry (LFI), les 5,57% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,01% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 20% cette fois.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Menetou-Salon Difficile d'avoir les idées claires après tous ces scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% à Menetou-Salon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du RN à Menetou-Salon Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. Le 9 juin en effet, à Menetou-Salon, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, cumulant 36,84% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,41% et Raphaël Glucksmann à 8,82%. Ce qui correspond à 238 bulletins dans la ville.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Menetou-Salon ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Menetou-Salon lors du premier tour de la présidentielle avec 29,51%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,9%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,81% et 8,38% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,58% contre 53,42%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Menetou-Salon Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection des députés 2024. Aux législatives en 2022 à Menetou-Salon, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,48% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 32,70% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (57,66%). François Cormier Bouligeon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Menetou-Salon : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Menetou-Salon comme dans toute la France. Avec ses 1 614 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 115 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,9% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,39% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 39,18% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 404,75 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour conclure, à Menetou-Salon, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Les législatives démarrent à Menetou-Salon : quel sera le taux de participation ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Menetou-Salon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,85% au premier tour et seulement 50,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Menetou-Salon ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 78,94% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,56% au premier tour, ce qui représentait 899 personnes. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?