Résultat des législatives à Ménétrol : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Ménétrol : une analyse socio-démographique

À Ménétrol, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 15,4% des résidents sont des enfants, et 30,25% de plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,99%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 689 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,2%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,02%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ménétrol mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,8% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.