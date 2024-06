Résultat des législatives à Meroux-Moval : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La patronne du Rassemblement national terminait à 28,28% au 1er tour contre 23,71% pour Emmanuel Macron et 16,37% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 9,51% des voix. Avec 49,31%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,69%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Meroux-Moval

Dans la commune de Meroux-Moval, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 4,54% et une densité de population de 96 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,35%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 565 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,95%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Meroux-Moval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,77% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.