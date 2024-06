Résultat des législatives à Méru : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Méru à la loupe Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 6,81% à Méru. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 37% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Méru, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 30,53% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN en embuscade à Méru avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà puissante à Méru entre le score de Jordan Bardella en 2019 (31,84%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (35,36%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 34% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Méru début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est notable. 35,36% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Méru, contre Manon Aubry à 28,08% et Valérie Hayer à 9,23%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 1142 habitants de Méru passés par les urnes.

14:32 - Méru avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Méru que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 24,78% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37,57%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,78% et Emmanuel Macron avec 19,52%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,91% contre 54,09%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Méru Le score obtenu par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure au niveau local pour cette législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Méru, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 26,19% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 30,53% pour Valérie Labatut (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 54,53%. Valérie Labatut remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Méru : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Méru, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 43% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,79%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 915 euros par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 891 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,80% et d'une population immigrée de 17,45% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,84% à Méru, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Méru pour les législatives Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur décisif de ces législatives 2024 à Méru (60110). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 64,11% au premier tour. Au deuxième tour, 63,0% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 35,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 30,1% au premier tour. Les jeunes manifestent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?